Antero Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Aktie von Antero wurde in einer technischen Analyse bewertet und erhielt eine "schlechte" Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 24,37 USD, jedoch lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 22,5 USD, was einem Unterschied von -7,67 Prozent entspricht. Dies führte zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 25,77 USD ergab eine Abweichung von -12,69 Prozent, was zu einem weiteren "schlechten" Rating führte.

In fundamentaler Hinsicht ergab sich ebenfalls eine "schlechte" Bewertung für die Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 49, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,66 als überbewertet angesehen wird.

Des Weiteren bietet die Aktie von Antero keine Dividendenrendite im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", was zu einer weiteren negativen Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Aktienkurs-Performance von Antero in den letzten 12 Monaten war mit -33,16 Prozent ebenfalls negativ im Vergleich zur Branche, die im Durchschnitt um 42,89 Prozent gestiegen ist. Auch im Sektorvergleich ergab sich eine Unterperformance von 76,04 Prozent.

Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie von Antero insgesamt eine "schlechte" Bewertung, sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler und branchenspezifischer Sicht.