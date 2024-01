Antero Aktie: Jetzt wird es konkret!

In den letzten Wochen konnte bei Antero keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Antero auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird Antero mit einem Wert von 46,07 bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite von Antero liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,09 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt insgesamt ein "Gut". Von den Analysen waren 5 positiv, 3 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 33,17 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 44,9 % entspricht. Daher wird die Analysten-Untersuchung insgesamt mit "Gut" bewertet.