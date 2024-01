Antero Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Antero ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und wird daher als neutral bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls im neutralen Bereich. Somit erhält Antero in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Antero-Aktie aufgrund der Abweichung des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine schlechte Bewertung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Antero beträgt 49, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Somit ist Antero aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.