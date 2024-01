Anterix Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Anterix":

Die Anterix-Aktie wird derzeit mit einem "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +4,52 Prozent, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +2,68 Prozent aufweist. Das Anleger-Sentiment wurde in den letzten Tagen als neutral eingestuft, wobei positive Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen Anterix in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt auftraten. Dies führte zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Anterix liegt bei 84,57, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Unternehmen Anterix führt.