Anterix Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Analysten bewerten die Aktie von Anterix langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen bei 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 41 USD, was einer Erwartung von 13,89 Prozent entspricht. Derzeit beträgt der Schlusskurs 36 USD, was als "Gut" eingestuft wird. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Anterix liegt bei 61,87, was eine neutrale Bewertung ergibt. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 39,44, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezüglich Anterix positiv ist. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse erhält die Anterix-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 32,35 USD, was eine Abweichung von +11,28 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 33,41 USD weist mit einem aktuellen Schlusskurs von 36 USD eine positive Abweichung von +7,75 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.