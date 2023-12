Anterix Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Anterix":

Die Aktie der Anterix wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie als neutral, während keine eine positive oder negative Bewertung abgaben. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 41 USD, was einer Erwartung von 18,74 Prozent entspricht. Derzeit liegt der Schlusskurs bei 34,53 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt vergeben die Analysten daher eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Anterix diskutiert, während an einem Tag negative Aspekte überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Anterix-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 81,43, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 30,99 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anterix bei 31,75 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 34,53 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 32,19 USD, was zu einem Abstand von +7,27 Prozent führt und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einstufung der Anterix-Aktie auf Basis der Analystenbewertungen, des Anleger-Sentiments, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse.