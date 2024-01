Anterix Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Anterix":

In den letzten Wochen gab es bei Anterix keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz hin zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch hier wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Anterix daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Anterix von 30,19 USD eine Entfernung von -5,66 Prozent vom GD200 (32 USD), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beschreibt, steht bei 32,76 USD. Da der Abstand zum aktuellen Kurs -7,84 Prozent beträgt, wird auch hier ein "Schlecht"-Signal vergeben. Zusammenfassend wird der Kurs der Anterix-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung aus den letzten zwölf Monaten für die Anterix-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 41 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 35,81 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist daher "Gut". Insgesamt erhält Anterix von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt einen Wert von 94,75, was als überkauft gilt und daher ein "Schlecht"-Signal darstellt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 82, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und somit ein weiteres "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt wird der RSI daher als "Schlecht" eingestuft.