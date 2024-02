Anterix Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Anterix":

Die Aktie von Anterix hat in den letzten Tagen positive Entwicklungen verzeichnet. Mit einem Kurs von 37,76 USD liegt sie derzeit 16,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +18,63 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Auch in sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv. Anleger zeigten an acht Tagen eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Nur an vier Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Anterix gesprochen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anterix-Aktie ist derzeit bei 19 und deutet somit auf eine überverkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 35,16, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Anterix.

Die Meinungen der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, führen zu einer neutralen Einschätzung, da es keine schlechten Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 41 USD, was eine positive Entwicklung von 8,58 Prozent vom aktuellen Kursniveau von 37,76 USD bedeutet. Auch die Analystenuntersuchung führt daher insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie von Anterix.