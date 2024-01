Anterix Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Anterix":

Die technische Analyse der Anterix-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 31,92 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 32,95 USD weicht somit um +3,23 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (32,59 USD) weist mit einem Abweichung von +1,1 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich Anterix positiv sind. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 41 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 24,43 Prozent ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Anterix.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass bei einem Niveau von 81,97 eine "Schlecht"-Einstufung vorliegt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Anterix-Aktie.