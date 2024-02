Anterix Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Anterix":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Anterix eingestellt waren. Es gab sechs Tage lang positive Diskussionen, während es keine negativen Diskussionen gab. An weiteren sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält Anterix daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Anterix zeigte dabei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, wodurch die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 54,64 Punkten, was bedeutet, dass die Anterix-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating von 56,12 Punkten.

In den letzten zwölf Monaten liegen 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Anterix vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 41 USD, was einer Empfehlung von 33,68 Prozent Steigerung entspricht. Somit erhält die Anterix-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.