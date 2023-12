Anteris Technologies Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Anteris eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage, und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,21 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz zeigte sich in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt an, dass die Anteris aktuell mit dem Wert 83,33 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt lässt die Analyse somit auf ein "Schlecht"-Rating für den RSI schließen.