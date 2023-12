Anteo Diagnostics Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dazu dient, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt. In Bezug auf die Anteotech-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und liegt bei 34,85. Dies bedeutet, dass Anteotech hier weder überkauft noch überverkauft ist, und das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die RSI-Analyse von Anteotech daher ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Anteotech eine negative Tendenz aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war die Kommunikation in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Anteotech daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Anteotech-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +20 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +20 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

