Anteo Diagnostics Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse der Anteotech-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,03 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,037 AUD liegt damit deutlich darüber, was einem Unterschied von +23,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,03 AUD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+23,33 Prozent). Auf Basis dieser Werte erhält die Anteotech-Aktie somit insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt eine besonders positive Stimmung. Allerdings standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Einschätzung insgesamt als "Neutral" ausfällt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Anteotech deuten auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Anteotech in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Anteotech auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Anteotech-Aktie somit für diesen Punkt unserer Analyse eine "Neutral"-Bewertung.