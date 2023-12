Antelope Enterprise Holdings Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Die Antelope Enterprise Class A Ordinary Shares weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Kennzahl deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauproduktebranche eine unrentable Investition darstellt. Daher hat die Redaktion die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Antelope Enterprise Class A Ordinary Shares derzeit bei 95,74 liegt, was auf eine Überkaufsituation hinweist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt erhält die RSI ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu normalen Aktivitäten im Netz liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Antelope Enterprise Class A Ordinary Shares daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 6,78 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 2,14 USD, was einem Unterschied von -68,44 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie auf kurzfristiger Basis ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Antelope Enterprise Class A Ordinary Shares also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

