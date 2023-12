Antelope Enterprise Holdings Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Antelope Enterprise Class A Ordinary Shares wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 96,23 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird dem 7-Tage-RSI eine "Schlecht"-Bewertung zugewiesen. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger starke Schwankungen im Vergleich dazu und gibt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für den 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält das Antelope Enterprise Class A Ordinary Shares-Wertpapier in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Antelope Enterprise Class A Ordinary Shares beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,34 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über Antelope Enterprise Class A Ordinary Shares veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Aufgrund dieser Faktoren ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.