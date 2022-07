Antaisolar bringt neues BIPV-Produkt auf den Markt und treibt die kohlenstofffreie Transformation von Gebäuden voran

Xiamen, China (ots/PRNewswire) -Am 29. Juni hielt Antaisolar, der führende Anbieter der gesamten Industriekette für PV-Montagesysteme, eine Online-Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte ab. Auf dieser Veranstaltung wurde das neue Produkt Taiyang Roof von Antaisolar, ein gebäudeintegriertes Photovoltaik-Produkt (BIPV), offiziell vorgestellt.„Da die gesamte Gesellschaft der kohlenstoffarmen Entwicklung Bedeutung beimisst, wird der dezentrale PV-Markt breitere Entwicklungsmöglichkeiten bieten, und die Kombination von PV und Gebäuden spielt eine zunehmend wichtige Rolle bei der PV-Installation", sagte Jasmine Huang, CEO von Antaisolar. „Antaisolar hat den Markt für dezentrale PV-Anlagen über viele Jahre hinweg entwickelt und reiche technische Erfahrungen gesammelt".Basierend auf der Nachfrage des BIPV-Marktes entwickelt Antaisolar energisch Forschung und Entwicklung, um ein neues BIPV-Produkt, das Taiyang-Dach, zu entwickeln, das die kohlenstofffreie Transformation von Gebäuden vorantreiben soll. Taiyang Roof hat die Leistung von PV-Anlagen auf industriellen und gewerblichen Dächern umfassend optimiert, um Probleme wie mangelnde Sicherheit, Unannehmlichkeiten, mühsame Wartung und Instandhaltung sowie schlechte Haltbarkeit zu lösen. Es ist erwähnenswert, dass diese Online-Einführung an drei verschiedene Labore weitergeleitet wurde, um die einzigartigen Vorteile vom Taiyang Roof bei der Abdichtung, der Installation und den Materialien zu präsentieren.Erstens kann das Taiyang Roof eine 100%ige Wasserdichtigkeit erreichen, und die im Produkt verwendeten wasserdichten Komponenten verhindern nicht nur das Austreten von Wasser, sondern schützen auch das Gebäude. Zweitens besteht der gesamte Installationsprozess des Taiyang-Dachs aus nur drei Schritten: „Auflegen, Einspannen, Abspannen", und die Wartung und Instandhaltung kann präventiv, leicht und individuell erfolgen. Schließlich besteht das Taiyang-Dach aus einer Hochleistungs-Aluminiumlegierung, die nachweislich 20% mehr Leistung bei geringem Gewicht und hoher Festigkeit erbringt als die nationalen Standards in China. Diese Eigenschaften gewährleisten die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Stabilität des Taiyang-Dachs, so dass es nicht nur architektonischen und ästhetischen Ansprüchen genügt, sondern auch die Systemkosten um 20% senkt und die Effizienz um 50% erhöht.Als branchenführendes BIPV-Produkt ist das Taiyang-Dach wirtschaftlich und umweltfreundlich mit hoher Recyclingeffizienz und hat mit dem ausgezeichneten Kundendienst von Antaisolar eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren, was der Lebensdauer von Gebäuden entspricht. Es besteht kein Zweifel, dass das Taiyang-Dach ein bevorzugtes Produkt für PV-Gebäudelösungen ist.Die Einführung des Taiyang-Dachs ist für Antaisolar von großer Bedeutung, um die grüne Transformation von Gebäuden zu fördern. Antaisolar wird sich auch in Zukunft in der BIPV-Branche engagieren, um einen kohlenstofffreien Übergang zu fördern und die Entwicklung sauberer Energie zu unterstützen.https://www.antaisolar.comsales.bipv@antaisolar.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1852020/1.jpgPressekontakt:Cameron Zhao,+86-18559777075,cameron.zhao@antaisolar.comOriginal-Content von: Antaisolar, übermittelt durch news aktuell