Anta Sports Products Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die technische Analyse der Anta Sports Products-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der Aktienkurs unter beiden Durchschnittswerten liegt, was zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch liegt der RSI auf 25-Tage-Basis über dem Wert von 70, was darauf hindeutet, dass die Anta Sports Products-Aktie überkauft ist und somit eine negative Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Anta Sports Products-Aktie eine Rendite von -23,99 Prozent erzielt, was 34,62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Bei den Wertpapieren aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite bei 24,6 Prozent, was bedeutet, dass Anta Sports Products aktuell 48,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine negative Bewertung.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 20,47, was 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine positive Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Anta Sports Products-Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren und den Branchenvergleichen mit einer negativen Bewertung versehen.