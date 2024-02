Anta Sports Products Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Aktienkurs von Anta Sports Products hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,3 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche durchschnittlich um 4,12 Prozent, was bedeutet, dass Anta Sports Products eine Underperformance von -40,41 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -5,07 Prozent, wobei Anta Sports Products um 31,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer aktuellen Investition in die Aktie von Anta Sports Products eine Dividendenrendite von 2,17 % erzielt werden, was jedoch 4,07 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher werden die Dividenden des Unternehmens als niedriger eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Anta Sports Products liegt der 7-Tage-RSI bei 13,27 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Anta Sports Products also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen über Anta Sports Products in den sozialen Medien in den letzten Wochen zeigen, dass die Meinungen überwiegend positiv sind, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Informationen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, was bedeutet, dass die Aktie bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.