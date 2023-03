Anta Sports Products Aktie: Neue Entwicklungen und Prognosen

Die Dividendenrendite des Anta Sports Products Unternehmens beläuft sich gegenwärtig auf 1,35 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,88 Prozent einen niedrigen Wert darstellt. Eine Abweichung von -2,88 lässt erkennen, dass es sich hierbei um einen beträchtlichen Unterschied handelt. Insbesondere im Bereich Leisure gibt es Unternehmen mit vergleichbaren Werten. Es bleibt abzuwarten ob Anta Sports Products in Zukunft eine höhere Dividendenrendite an die Aktionäre ausschütten wird.

Fundamentalanalyse: Sollten Anleger Anta Sports Products kaufen oder verkaufen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wesentliche Finanzkennzahl, um die Ertragsstärke und -entwicklung eines Unternehmens mit einem oder mehreren zu vergleichen. Beim Anta Sports Products beträgt das aktuelle KGV momentan 32,25. Im Durchschnitt...