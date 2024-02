Anta Sports Products Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Anta Sports Products, ein Unternehmen im Bereich Textilien, Bekleidung und Luxusgüter, zahlt eine Dividendenrendite von 2,17 %, was 4,05 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 6,22 % liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Anta Sports Products nun einen Wert von 82,72 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 78,4 HKD liegt. Die Differenz zum GD200 beträgt daher -5,22 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 71,55 HKD, was einen positiven Abstand von +9,57 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hier hat Anta Sports Products mit einem Wert von 22,35 ein deutlich günstigeres KGV als der Branchendurchschnitt von 30,44. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Empfehlung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Anta Sports Products im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,78 Prozent erzielt, was 18,88 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite 4,34 Prozent, und Anta Sports Products liegt aktuell 28,12 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.