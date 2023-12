Anta Sports Products Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Aktienkurs von Anta Sports Products verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -23,99 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 20,02 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, liegt Anta Sports Products mit einer Rendite von 44,02 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Anta Sports Products liegt bei 47,26 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 68,29 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Anta Sports Products in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine starke Diskussionsaktivität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

Die Dividendenrendite von Anta Sports Products beträgt 1,68 Prozent, was 4,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich für Anta Sports Products eine gemischte Bewertung, wobei das Unternehmen in einigen Bereichen als "Schlecht" und in anderen als "Gut" bewertet wird.