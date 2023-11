Ansys Quartalsbericht: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg in 97 Tagen, Prognose lässt Anleger hoffen

In 97 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Ansys, mit Sitz in Canonsburg, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Ansys-Aktien im Vergleich zum Vorjahr.

Das Interesse steigt: In nur noch 97 Tagen wird die Ansys-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 24,17 Mrd. EUR ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Nach Datenanalysen rechnen Experten damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark steigen wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte Ansys einen Umsatz von 649,62 Mio. EUR, doch nun wird mit einem Anstieg von +64,78 Prozent auf 1,07 Mrd. EUR gerechnet. Auch beim Gewinn erwartet man eine positive Veränderung von +50,04 Prozent auf voraussichtlich 362,21 Mio. EUR.

Die Analysten sind insgesamt optimistisch für das Gesamtjahr. Sie erwarten einen Umsatzanstieg von +64,78 Prozent und einen Gewinnanstieg von +50,04 Prozent auf insgesamt 712,18 Mio. EUR.

Der Gewinn bleibt positiv und soll im Vergleich zum Vorjahr um +50,04% steigen – damals erreichte er noch einen Wert von 474,67 Mio.EUR Nun würde er sich voraussichtlich auf 712Mio.EUR belaufen.Der Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr wird auf 7,29 EUR geschätzt.

Derzeit sind Aktionäre etwas verhalten und reagieren verhaltener auf die Schätzungen der Quartalszahlen. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -2,06% verändert.

Analysten gehen davon aus, dass die Aktie in einem Zeitraum von 12 Monaten bei 318,50 EUR stehen wird, was auf Basis des aktuellen Kurses einen Gewinn von +16,92% bedeutet. Aktionäre können somit laut Expertenschätzungen in einem Jahr mit einer Rendite von +16,92% rechnen.

