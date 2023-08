Ansys: Potenzial von +7,90% - Kursziel 298,27 EUR

Ansys-Aktien sind laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beträgt 298,27 EUR mit einem Potenzial von +7,90% gegenüber dem aktuellen Niveau.

• Ansys verzeichnete am 04.08.2023 eine Kursentwicklung von -0,27%

• Ansys-Kurspotenzial bei +7,90%

• Guru-Rating von Ansys nun bei 3,63 nach zuvor 3,63

Am letzten Handelstag erreichte die Aktie von Ansys ein Minus von -0,27%, was in der Summe eine negative Performance für fünf aufeinanderfolgende Handelstage in Höhe von -10,95% bedeutet. Dies lässt darauf schließen dass Investoren aktuell pessimistisch gestimmt sind.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie wird jedoch weiterhin auf 298.27 EUR geschätzt und ermöglicht damit ein Potential in Höhe von +7.9%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts...