Ansys: Potenzial für Kursanstieg - 323,82 EUR laut Analysten

Am Finanzmarkt legte die Ansys-Aktie gestern um +1,19% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete sie jedoch einen Rückgang von -2,36%. Die Meinung der Bankanalysten weicht in Bezug auf das mittelfristige Kursziel ab. Derzeit sehen diese ein Potenzial für einen Anstieg um +16,86%, da das Kursziel bei 323,82 EUR liegt.

• Am 04.10.2023 stieg die Aktie von Ansys um +1,19%

• Laut Analysten beträgt das aktuelle Kursziel 323,82 EUR

• Gemäß Guru-Rating hat sich die Einschätzung nicht verändert und bleibt bei 3,68

Die Mehrheit der Experten teilt eine positive Einstellung zur Aktie von Ansys. Gegenwärtig empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und einer empfindet es als “Kauf”. Neun Experten bewerten sie als “halten” und zwei sprechen sich gegen eine Investition aus (“Verkauf”). Das bedeutet insgesamt ein Anteil von...