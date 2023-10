Ansys: Mittelfristiges Kursziel von 323,82 EUR

Die Aktie des Software-Unternehmens Ansys notierte gestern an der Börse bei einem Minus von -0,22%. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete sie einen Rückgang von -2,48%, was auf eine pessimistische Markteinschätzung hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Ansys liegt aktuell bei 323,82 EUR. Dies ergibt laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten ein Potenzial von +17,12% gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Meinung nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Von insgesamt 19 Experten empfehlen 7 die Aktie als starken Kauf und einer als Kauf. Weitere neun bewerten das Papier mit “halten” und zwei sprechen sich für einen Verkauf aus. Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau “Guru-Rating ALT”.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das mittelfristige...