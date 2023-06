Ansys: Mittelfristiges Kursziel liegt bei 301,07 EUR

Die Aktie von Ansys konnte gestern am Finanzmarkt keinen positiven Trend setzen und verlor -1,89%. Damit ergibt sich in der vergangenen Handelswoche ein Verlust von -2,77%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für die Ansys-Aktie laut Bankanalysten 301,07 EUR. Dies würde einem Potenzial von +1,13% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten Kursentwicklung mit einem schwachen Trend.

Insgesamt haben sich 7 Experten bullish positioniert und empfehlen den Kauf der Aktie. Weitere 1 Analyst sieht ebenfalls Kaufpotential. Die meisten Experten sind jedoch neutral eingestellt und bewerten die Ansys-Aktie mit “halten”. Nur noch vereinzelt finden sich kritischere Stimmen unter den Analysten.

Das Guru-Rating von Ansys hat sich im...