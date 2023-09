Ansys: Kursziel von 318,92 EUR erwartet

Am 22.09.2023 hat Ansys am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,71% hingelegt und summiert damit die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf -2,89%. Obwohl dies als pessimistisch beurteilt werden kann, sind Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 318,92 EUR liegt. Dies würde Anlegern ein potenzielles Plus von +12,20% bringen.

• Am 22.09.2023 lag die Aktienkursentwicklung bei +0,71%

• Das Kursziel von Ansys beträgt 318,92 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,68

Die Einschätzungen der Analysten scheinen positiv zu sein; sieben Analysten raten zum Kauf und einer gibt das Rating “Kauf”. Neun Experten bewerten das Unternehmen neutral mit einem “Halten”-Rating und zwei sehen es als Verkauf an.

Der Anteil der optimistischen Bankanalysten liegt somit bei...