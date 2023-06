Ansys: Das Kursziel von 307,34 EUR

Die Aktie von Ansys wird derzeit nach Ansicht einiger Analysten unterbewertet und das wahre Kursziel liegt um +0,83% vom aktuellen Preis entfernt. Gestern verzeichnete Ansys eine positive Performance auf dem Finanzmarkt mit einem Plus von +0,31%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage liegen bei -0,95%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Ansys beträgt derzeit 307,34 EUR laut Bankanalysten. Wenn diese Prognose zutrifft, ergibt sich ein Potenzial für Investoren in Höhe von +0,83%. Die Analysten sind geteilter Meinung über die Aktie: Während sieben Experten sie als stark kaufen bewerten und ein weiterer Analyst optimistisch bleibt und einen Kauf empfiehlt, sehen acht Experten die Anlage als Halten an. Drei Analysten empfehlen jedoch den Verkauf des Wertpapiers.

Insgesamt sind...