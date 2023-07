Ansys: Kursziel von 302,18 EUR

Die Aktie von Ansys wird derzeit nach Ansicht vieler Analysten nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 302,18 EUR und somit +1,48% über dem aktuellen Preis.

• Am 05.07.2023 sank die Ansys-Aktie um -0,93%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 302,18 EUR

• Guru-Rating für Ansys jetzt auf dem Wert von 3,63

Gestern verzeichnete die Ansys-Aktie an den Finanzmärkten einen Rückgang um -0,93%, was in einer vollständigen Handelswoche eine Abnahme von nur -0,12% ergibt. Der Markt scheint daher momentan relativ neutral eingestellt zu sein.

Ob diese Entwicklung im Einklang mit den Erwartungen der Bankanalysten steht? Die eindeutige Stimmung lässt dies jedenfalls vermuten.

Das mittelfristige Kursziel für Ansys beläuft sich aktuell auf 302,18 EUR. Im Durchschnitt sind die Bankanalysten der Meinung, dass das Unternehmen...