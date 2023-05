Ansys: Das Kursziel beträgt 305,98 EUR - Analysten sehen ein Potenzial von +2,76%.

Die Aktie von Ansys hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen eine Steigerung um +4,26%. Die Stimmung der Bankanalysten ist dementsprechend optimistisch. Laut ihrer Prognose liegt das mittelfristige Kursziel bei 305,98 EUR, was einem Potential von +2,76% entspricht. Die Einschätzung wird unterstützt durch die Meinungen von sieben Analysten, welche die Aktie als starkes Kaufsignal bewerten. Ein weiterer Experte sieht ebenfalls einen Kaufhinweis und acht weitere Experten empfehlen die Aktien zu halten. Nur drei Analysten ziehen ein Verkaufssignal in Betracht.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Das Guru-Rating für Ansys hat sich auf 3,63 verbessert und signalisiert damit eine insgesamt positive Tendenz für diese Aktie.