Ansys: Kursziel bei 305,44 EUR

Das wahre Kurspotenzial der Ansys-Aktie scheint laut Analysten derzeit nicht vollständig ausgeschöpft zu sein. Das mittelfristige Kursziel von Ansys liegt bei 305,44 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von +1,69% entspricht.

• Am 01.06.2023 hat die Aktie von Ansys lediglich um -0,11% zugelegt.

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nun 3,63 nach zuvor ebenfalls 3,63.

• Von insgesamt 19 Analysten empfehlen aktuell nur noch drei ein Verkaufssignal.

Obwohl der Markt in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,53% verzeichnete und damit relativ optimistisch wirkt – sehen einige Experten das Potenzial bei Weitem noch nicht ausgereizt. So empfehlen sieben Bankanalysten einen Kauf und einer sieht die Aktie als Kauf an. Acht Experten bewerten sie eher neutral bis zurückhaltend.

Abschließend...