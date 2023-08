Ansys: Kursziel bei 298,27 EUR

Die Aktie von Ansys hat am Vortag eine negative Kursentwicklung in Höhe von -1,41% verzeichnet. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage deuten auf einen Trend zu niedrigeren Preisen hin und haben sich damit um -7,06% erhöht, was den Markt pessimistisch stimmen dürfte.

Dennoch sind Analysten optimistischer und glauben, dass die Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 298,27 EUR hat. Das bedeutet ein potenzielles Wachstum von +8,70%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach einer schwachen Performance in letzter Zeit.

Von insgesamt 19 Analysteneinschätzungen empfehlen sieben die Aktie als starken Kauf. Ein weiterer sieht das Potenzial immerhin noch als kaufenswert an. Acht Experten bevorzugen es jedoch neutral zu bleiben und bewerten sie mit “halten”. Dagegen gibt es immer...