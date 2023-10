Ansys: Kurspotenzial von +12,94% auf 322,15 EUR

Am gestrigen Tag hat Ansys am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung hingelegt und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +4,70% zugelegt. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 322,15 EUR liegt.

• Am 09.10.2023 stieg die Aktie um +1,48%

• Das mittelfristige Kursziel ist bei 322,15 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +42%

Die Analystenmeinungen bezüglich Ansys sind unterschiedlich: Während sieben Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer Analyst sie zum Kauf empfindet, bewerten neun weitere Experten die Aktie mit “halten”. Nur zwei Analysieren empfehlen einen Verkauf.

Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig eine negative Prognose für Ansys: Wenn es nach den durchschnittlichen Schätzungen der Bankanalysten geht und sich die aktuelle...