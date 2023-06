Ansys: Bankanalysten sprechen über das Kursziel

Die Aktie von Ansys hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +1,33% verzeichnet. Am gestrigen Tag jedoch betrug die Kursentwicklung -0,72%. Trotz der Abweichungen am Markt sind sich die Analysten einig: Ansys ist aktuell nicht richtig bewertet.

• Die Aktie von Ansys performte am 16.06.2023 mit einem Verlust von -0,72%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 300,54 EUR

• Gegenwärtig wird das Guru-Rating mit 3,63 angegeben

Das Kursziel von Ansys beträgt gegenwärtig 300,54 EUR und bietet Investoren eine Rendite in Höhe von -1,69%, falls die Einschätzung der Bankanalysten passend ist. Es gibt allerdings unterschiedliche Meinungen unter den Experten bezüglich der Bewertung der Aktie.

7 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und nur ein Experte teilt diese Ansicht optimistisch aber nicht...