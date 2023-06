Ansys: Bankanalysten sehen Kursziel bei 301,07 EUR

Ansys-Aktien werden von Analysten derzeit als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 301,07 EUR und damit +1,13% höher als der aktuelle Aktienkurs.

• Ansys entwickelte sich am 21.06.2023 um -1,89%

• Guru-Rating von Ansys beträgt nun 3,63 nach zuvor ebenfalls 3,63

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +42,11%

Am gestrigen Handelstag verlor die Ansys-Aktie an Wert (-1,89%). In den letzten fünf Handelswochen sank sie insgesamt um -2,77%. Dies lässt darauf schließen, dass das Markt-Sentiment pessimistisch ist.

Die meisten Bankanalysten sind jedoch weiterhin optimistisch. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 301,07 EUR bietet die Aktie ein Wachstumspotenzial von +1,13%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten Abwärtstrends.

