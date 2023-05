Ansys: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 306,23 EUR

Die Ansys-Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 306,23 EUR und somit um -0,51% über dem aktuellen Niveau. Gestern verzeichnete die Aktie ein Plus von +0,38%, was sich in einer positiven Entwicklung der letzten fünf Handelstage mit einem Gesamtplus von +10,59% widerspiegelt.

Das Vertrauen der Bankanalysten in das Unternehmen ist hoch: Sieben Analysten empfehlen den Kauf des Wertpapiers und ein weiterer positioniert sich ebenfalls optimistisch. Acht weitere Experten halten es für ratsam zu warten (“halten”), während drei Stimmen einen Verkauf nahelegen.

Das Guru-Rating hat sich zuletzt auf einem konstant hohen Niveau bewegt und beträgt nunmehr 3,63 Punkte.

