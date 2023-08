Ansys: Analysten sehen Kurspotenzial von +7,61% - Kursziel bei 298,27 EUR

Die Aktie des Software-Unternehmens Ansys verlor gestern an der Börse 6,12%. Die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche summierten sich auf ein Minus von 9,69%, was auf pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt. Dennoch sind Bankanalysten optimistisch und sehen das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 298,27 EUR – eine Steigerung um +7,61%.

Aktuell empfehlen sieben Analysten den Kauf der Ansys-Aktie und einer setzt das Rating „Kauf“. Acht Experten bewerten sie als „halten“, während drei einen Verkauf empfehlen. Das Guru-Rating beträgt nun konstante 3,63 nach zuvor “Guru-Rating ALT”. Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung liegt damit bei +42,11%.

Zusammenfassend ergibt sich aus diesen Einschätzungen ein vielversprechendes Potenzial für Investoren in die Ansys-Aktie.