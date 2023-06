Ansys: Analysten sehen Kurspotenzial von +5,07% - Kursziel bei 307,15 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor die Ansys-Aktie am Finanzmarkt 3,91%. In der vergangenen Woche betrug das Minus sogar 3,21%, was auf eine aktuell pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch laut Bankanalysten wird die Aktie unterschätzt – das mittelfristige Kursziel liegt bei 307,15 EUR.

Aktuell sind sich sieben Analysten einig und empfehlen den Kauf der Ansys-Aktie. Ein weiterer Experte sieht den Wert ebenfalls positiv und gibt ein “Kauf”-Rating ab. Acht weitere Experten halten die Aktie für neutral (“halten”) und drei Experten raten zum Verkauf. Das Guru-Rating von Ansys beträgt nun durchgängig 3,63 Punkte.

Für Investoren könnte dies bedeuten: Wenn die Bankanalysten Recht behalten, eröffnet sich mit einem aktuellen Kurs von 292,67 EUR ein Potenzial in Höhe von +5.07%.