Ansys: Analysten sehen Kurspotenzial von +4,01% - Aktie derzeit unterbewertet

Die Ansys-Aktie hat gestern an der Börse um +1,02% zugelegt. Damit setzt sich jedoch keine positive Tendenz fort, denn in den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Wertpapier ein Minus von -2,75%. Infolgedessen herrscht gegenwärtig eine eher pessimistische Stimmung am Markt.

Allerdings sind führende Bankanalysten anderer Meinung und halten die Ansys-Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 304,88 EUR und könnte somit laut Experteneinschätzungen ein Potenzial von +4,01% bieten.

Von insgesamt 19 befragten Analysten empfehlen aktuell 7 die Aktie als starken Kauf. Etwas zurückhaltender sind 8 Experten mit einem “Halten”-Rating und nur einer rät zum Kauf. Die restlichen drei Analysten sprechen sich hingegen für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating wurde nun aktualisiert und beträgt ebenfalls 3,63 Punkte...