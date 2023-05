Ansys: Analysten sehen Kurspotential von 6,48% - Kursziel bei 301,08 EUR

Gestern verlor die Aktie von Ansys am Finanzmarkt an Wert und lag mit einer Veränderung um -0,44% im Minus. Trotzdem konnte sie in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung vorweisen, nämlich ein Plus von +2,21%. Wie ist diese Entwicklung zu bewerten?

Laut durchschnittlicher Schätzung der Bankanalysten hat Ansys ein mittelfristiges Kursziel von 301,08 EUR. Sollte sich dies bewahrheiten hätten Investoren aktuell ein Potential auf steigende Gewinne von +6,48%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach dem jüngsten positiven Trend.

Konkret empfehlen sieben Analysten den Kauf dieser Aktie während nur drei Experten einen “Verkauf” raten. Ein optimistisches aber nicht euphorisches Bild zeigt das Rating “Kauf”, welches einem weiterem Analyst zugesprochen wurde. Die Bewertung “halten” vergaben acht...