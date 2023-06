"Ansys: Aktueller Wert unterschätzt - Zielkurs liegt bei 301,46 EUR"

Die Ansys-Aktie ist laut Experten derzeit unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial von +1,67% auf das aktuelle Niveau.

• Am 27.06.2023 wird ein Plus von +2,25% erwartet

• Das durchschnittliche Kursziel beträgt 301,46 EUR

• Guru-Rating steigt leicht an auf 3,63

Mit einem Anstieg um +2,25% am Vortag hat die Aktie eine positive Entwicklung gezeigt. Die Gesamtperformance der letzten fünf Handelstage ergibt jedoch einen leichten Rückgang von -0,53%. Der Markt scheint sich gegenwärtig neutral zu verhalten.

Bankanalysten sind sich einig: Das Zielkursniveau für Ansys liegt aktuell bei rund 301,46 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, eröffnet sich den Investoren ein Potenzial in Höhe von +1,67%. Einige Analysten teilen jedoch nicht diese Ansicht angesichts des jüngsten neutralen Trends.

Aktuell empfehlen sieben...