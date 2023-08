Ansys: Aktienkurspotenzial von 10,10% - Kursziel bei 302,87 EUR

Am gestrigen Handelstag musste die Ansys-Aktie einen Verlust von -1,41% hinnehmen. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein positiver Trend mit einem Plus von +2,04% verzeichnet werden. Die Analysten sind sich einig: Das wahre Potenzial der Aktie ist noch nicht ausgeschöpft.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 302,87 EUR und gibt damit ein Potenzial von +10,10%. Von insgesamt 19 befragten Bankanalysten sehen sieben die Ansys-Aktie als starken Kauf an und einer als Kauf. Acht Experten bewerten das Papier neutral mit “halten”. Lediglich drei Analysten raten zum Verkauf der Aktie. Der Anteil der optimistischen Einschätzungen beträgt somit rund +42,11%.

Zu beachten ist auch das aktuelle Guru-Rating von Ansys: Es wurde aufwertet auf nunmehr 3,63 nach zuvor ebenfalls 3,63 Punkte beim letzten Rating-Check.