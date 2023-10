Die Ansys-Aktie zeigt aktuell eine Kursentwicklung von -0,05% am Finanzmarkt. In den letzten fünf Handelstagen lag die Entwicklung bei einem minimalen Plus von +0,77%, was auf eine relativ neutrale Marktstimmung hinweist.

Gemäß dem Durchschnitt der Meinungen von Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Ansys bei 321,58 EUR. Dieser Wert würde ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +14,28% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Ansicht und teilen die neutrale Trendentwicklung des Unternehmens.

Insgesamt gibt es sieben Analysten mit einem starken Kaufempfehlung für die Ansys-Aktie und einer Kauf-Empfehlung eines Optimisten. Neun Experten bewerten das Unternehmen neutral mit “halten”, während zwei Analysten zum Verkauf der Aktie raten.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin unverändert bei 3,68 und bestätigt...