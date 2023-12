Ansys Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Anleger sind in den sozialen Medien überwiegend negativ gegenüber Ansys eingestellt. In den letzten Tagen gab es insgesamt vier positive und acht negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Ansys daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Aufgrund der Häufung der Kaufsignale erhält Ansys auch eine "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Ansys von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Ansys weist ein KGV-Wert von 50,31 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 67,83. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ansys-Aktie zeigt einen Wert von 55 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 48,6 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ansys.

Die Dividendenrendite für Ansys beträgt 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Ansys eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.