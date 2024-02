Ansys Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Ansys Aktie erhält branchenübergreifendes und sektorübergreifendes Rating

Die Ansys-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,82 Prozent erzielt, was zu einer Outperformance von +24,71 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich zur "Software"-Branche, die im Durchschnitt um -2,88 Prozent gefallen ist, hat Ansys also deutlich besser abgeschnitten. Allerdings lag die Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors im letzten Jahr bei 579,63 Prozent, während Ansys 557,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 313,67 USD für den Schlusskurs der Ansys-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 332,14 USD, was einem Unterschied von +5,89 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (331,11 USD) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,31 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Ansys also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Bewertungen für die Ansys-Aktie abgegeben. Dabei ergab sich ein "Neutral"-Rating, da 3 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel aus den Analystenratings liegt bei 305,83 USD, was ein Abwärtspotential von -7,92 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Ansys-Aktie ein "Neutral"-Titel ist. Der RSI7 beträgt 76,71, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,37 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.