Ansys Aktie: Das ist erstaunlich

Die Softwarefirma Ansys hat kürzlich eine Dividendenpolitik eingeführt, die von Analysten als "Schlecht" bewertet wurde. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" darstellt.

Im vergangenen Jahr erhielt Ansys insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wurde. Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 305,83 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 3,71 Prozent ergibt. Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Ansys-Aktie als neutral eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es derzeit keine klare Richtung in Bezug auf Ansys gibt. Dennoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Gut" Aktie.

In Zusammenfassung ist Ansys nach Meinung der Redaktion bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.