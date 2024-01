Ansys Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Ansys wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Ansys die Einstufung "Gut" in diesem Punkt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ansys verläuft aktuell bei 311,92 USD. Der Aktienkurs liegt bei 337 USD und hat damit einen Abstand von +8,04 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Aktie derzeit einen Abstand von +7,5 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich damit auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung "Gut" für Ansys.

Die Aktie der Ansys wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 3 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich langfristig eine "Neutral"-Einstufung. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ansys vor. Das Kursziel für die Aktie der Ansys liegt im Mittel bei 305,83 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 337 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -9,25 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Ansys die Einschätzung "Neutral".

Um zu beurteilen, ob die Ansys-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dies liefert den Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt bei 67,76 Punkten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25 liegt bei 37,01, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Ansys erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.