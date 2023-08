Ansys: Aktie hat ein Kurspotenzial von +10,86% - Kursziel 300,57 EUR

Die Ansys-Aktie verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -2,27%. Die vergangenen fünf Handelstage resultierten in einer Gesamtperformance von -0,32%, was auf eine derzeit neutrale Marktsituation hindeutet. Der Markt scheint jedoch nicht korrekt zu bewerten.

Das mittelfristige Kursziel für die Ansys-Aktie liegt bei 300,57 EUR. Sollten sich die Bankanalysten mit ihrer Einschätzung durchsetzen und das Unternehmen dieses Ziel erreichen können, erwartet Investoren ein Potenzial von +10,86%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach der jüngsten neutralen Performance des Unternehmens.

Derzeit empfehlen sieben Analysten die Aktie als starken Kauf und ein weiterer Analyst sieht den Kauf als optimistisch an. Acht Experten halten die Aktienposition weitgehend neutral und drei Analysten sind...