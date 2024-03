Ansys Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Ansys-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit 53,22 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für Ansys basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ansys-Aktie der letzten 200 Handelstage um 6,72 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nahe am aktuellen Kurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Ansys also ein gutes Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Ansys-Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Themen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings zeigen sechs Handelssignale ein schlechtes Signal, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Ansys aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Ansys mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,21 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Ansys-Aktie basierend auf dem RSI, ein gutes Rating für die einfache Charttechnik und eine gemischte Bewertung basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien.