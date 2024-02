Ansys Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Softwarehersteller Ansys wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 4 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Neutral", wobei 3 Analysten eine neutrale Meinung und 1 Analyst eine negative Meinung abgegeben haben. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 299,33 USD und dem letzten Schlusskurs von 335,77 USD ergibt sich laut Analysten ein Abwärtspotenzial von -10,85 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Ansys in diesem Bereich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ansys beträgt derzeit 58, während vergleichbare Unternehmen in der Softwarebranche durchschnittlich ein KGV von 59 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist die Aktie weder unter- noch überbewertet, weshalb die Redaktion in dieser Kategorie zu einer "Neutral"-Einschätzung kommt.

In der technischen Analyse erhält die Ansys-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +6,72 Prozent aufweist. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur geringfügig abweicht. Insgesamt erhält Ansys in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Ansys mit einer Rendite von 17,01 Prozent in den letzten 12 Monaten eine deutlich bessere Performance gezeigt. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Software" schneidet Ansys mit einer Rendite von 16,73 Prozent sehr gut ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.